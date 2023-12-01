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Генерал Муженко розповів, що не так з мобілізацією в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Генерал Муженко розповів, що не так з мобілізацією в Україні
Колишній головком назвав декілька причин провальної мобілізації
фото з відкритих джерел

«Це комплексний захід, який проводиться не тільки тільки ТЦК»

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко в інтерв’ю BBC заявив, що проблеми з мобілізацією в нашій країні відбуваються через недотримання законодавства. Зокрема, Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».

«Що я маю на увазі? За цим законом чітко визначені обов'язки і функції всіх органів державної влади. Це комплексний захід, який проводиться не тільки військовими, не тільки ТЦК, на які зараз всі звернули увагу і яких зараз роблять винними в усіх гріхах, які вони мають і не мають за великим рахунком», – зазначив генерал.

Муженко додав, що мобілізація – це завдання всіх органів держвлади, всіх інституцій держави, включаючи і недержавні структури, які повинні формувати у громадян свідоме ставлення до мобілізації і розуміння того, з якою метою це проводиться.

«Згідно з цим законом, органи державної влади, органи місцевої влади, в тому числі керівники підприємств, зобов'язані організувати оповіщення людей та доставку військовозобов'язаних до ТЦК. Це ж не робиться. Тому ми бачимо ці військові патрулі, які з перевищенням повноважень ходять по містах, по вулицях, по закладах громадського харчування і таке інше. І відбуваються ті всі ексцеси, що є порушенням цього закону», – розповів колишній головком.

Віктор Муженко підкреслив, що велике значення має і мотивація. Він заявив, наразі все обмежується кліше – загальними фразами з Конституції та законів, і додав, що йому складно відповісти на питання, як мотивацію підвищити.

«Якісь заходи повинні проводитись. Можливо, якісь соціальні гарантії, можливо, своєчасність відповідних виплат, які вже передбачені законодавством. В тому числі і за загибель військовослужбовців. Наскільки вчасно це все оформлюється? У нас є частина втрат, які називають «зниклі безвісти», і там дуже складні проблеми з їхнім оформленням. До мене звертаються люди, які займаються питанням оформлення чи визнання зниклим безвісти. Вони збирають по року-півтора документи… І оці всі моменти впливають на сприйняття людей», – зазначив генерал.

На думку Муженка, серйозний вплив на позитивне формування громадської думки щодо мобілізації мають успіхи на фронті. Він зазначив, що при якихось «пробуксовках» громадяни насторожуються та деякі з них намагаються уникнути мобілізації.

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: Віктор Муженко військові мобілізація війна Україна

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