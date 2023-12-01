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Щаслива старість на фронті: росіяни поширюють фейк про мобілізацію в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Щаслива старість на фронті: росіяни поширюють фейк про мобілізацію в Україні
фото: Центр протидії дезінформації

Ворог стверджує, що людей літнього віку в Україні закликають мобілізовуватися до ЗСУ

Росіяни поширюють фейкові фото агітаційних листівок, які закликають людей літнього віку вступати до лав Збройних сил. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Російські TG-канали поширюють фото «агітаційних листівок» із закликами до людей літнього віку мобілізовуватись до ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Ворог стверджує, що такі листівки начебто почали зʼявлятися у Києві. Для агітаційних листівок вигадали такі написи: «Ти вже прожив своє – іди на фронт», «Ніколи не пізно записатися до ЗСУ», «Щаслива старість можлива», «Вік тільки в твоїй голові».

Як зазначається, насправді це черговий фейк пропаганди, який Росія створила в рамках своєї інформаційної кампанії щодо «насильницької мобілізації» в Україні. Ніяких листівок з подібним змістом у столиці не роздають.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації застеріг українські засоби інформації від маніпуляцій інформацією, яку поширив сайт «ТСН» про те, що школи та університети до першого грудня мають подати в ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років.

Як зазначається, насправді це маніпуляція, оскільки йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік  громадян України, які досягли 17-річного віку.

Теги: росія пропаганда фейк

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