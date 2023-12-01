Щаслива старість на фронті: росіяни поширюють фейк про мобілізацію в Україні

Ворог стверджує, що людей літнього віку в Україні закликають мобілізовуватися до ЗСУ

Росіяни поширюють фейкові фото агітаційних листівок, які закликають людей літнього віку вступати до лав Збройних сил. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські TG-канали поширюють фото «агітаційних листівок» із закликами до людей літнього віку мобілізовуватись до ЗСУ», – йдеться у повідомленні.

Ворог стверджує, що такі листівки начебто почали зʼявлятися у Києві. Для агітаційних листівок вигадали такі написи: «Ти вже прожив своє – іди на фронт», «Ніколи не пізно записатися до ЗСУ», «Щаслива старість можлива», «Вік тільки в твоїй голові».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, насправді це черговий фейк пропаганди, який Росія створила в рамках своєї інформаційної кампанії щодо «насильницької мобілізації» в Україні. Ніяких листівок з подібним змістом у столиці не роздають.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації застеріг українські засоби інформації від маніпуляцій інформацією, яку поширив сайт «ТСН» про те, що школи та університети до першого грудня мають подати в ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років.

Як зазначається, насправді це маніпуляція, оскільки йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України, які досягли 17-річного віку.