Щаслива старість на фронті: росіяни поширюють фейк про мобілізацію в Україні
Ворог стверджує, що людей літнього віку в Україні закликають мобілізовуватися до ЗСУ
Росіяни поширюють фейкові фото агітаційних листівок, які закликають людей літнього віку вступати до лав Збройних сил. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
«Російські TG-канали поширюють фото «агітаційних листівок» із закликами до людей літнього віку мобілізовуватись до ЗСУ», – йдеться у повідомленні.
Ворог стверджує, що такі листівки начебто почали зʼявлятися у Києві. Для агітаційних листівок вигадали такі написи: «Ти вже прожив своє – іди на фронт», «Ніколи не пізно записатися до ЗСУ», «Щаслива старість можлива», «Вік тільки в твоїй голові».
Як зазначається, насправді це черговий фейк пропаганди, який Росія створила в рамках своєї інформаційної кампанії щодо «насильницької мобілізації» в Україні. Ніяких листівок з подібним змістом у столиці не роздають.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації застеріг українські засоби інформації від маніпуляцій інформацією, яку поширив сайт «ТСН» про те, що школи та університети до першого грудня мають подати в ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років.
Як зазначається, насправді це маніпуляція, оскільки йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України, які досягли 17-річного віку.
Коментарі — 0