Туск не поїде до Варшави на заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни



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Президент Європейської ради Дональд Туск Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

Запрошення для участі в заходах він отримав тільки в четвер

Президент Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не братиме участь в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни у Варшаві.

Про це Туск сказав в коментарі польському телеканалу TVN24.

«Я не збираюся, тому що не сумніваюся, що організатори цієї дуже важливої церемонії діють таким чином, що дають зрозуміти, що не хочуть бачити мене там», – сказав Туск.

Він також розповів, що запрошення для участі в заходах він отримав тільки в четвер.

«Ми всі звикли до того, що незалежно від спірних ситуацій, застосовуються певні стандарти. Якщо хтось хоче бачити гостей на організованому заході, до них слід ставитися серйозно», – пояснив він.

У заходах 1 вересня візьмуть участь 40 іноземних делегацій, в тому від України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю у Велюні, першому місті, яке потрапило під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.

У четвер стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував свою поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який повинен вдарити по Флориді в ці вихідні. Трамп сказав, що замість нього приїде віцепрезидент Майк Пенс.