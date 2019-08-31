  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Туск не поїде до Варшави на заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни

    • Розсилка
    <p>Президент Європейської ради Дональд Туск</p> - Туск не поїде до Варшави на заходи з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни

    Президент Європейської ради Дональд Туск

    Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

    Запрошення для участі в заходах він отримав тільки в четвер

    Президент Європейської ради, колишній прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не братиме участь в заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни у Варшаві.

    Про це Туск сказав в коментарі польському телеканалу TVN24.

    «Я не збираюся, тому що не сумніваюся, що організатори цієї дуже важливої церемонії діють таким чином, що дають зрозуміти, що не хочуть бачити мене там», – сказав Туск.

    Читайте також

    Він також розповів, що запрошення для участі в заходах він отримав тільки в четвер.

    «Ми всі звикли до того, що незалежно від спірних ситуацій, застосовуються певні стандарти. Якщо хтось хоче бачити гостей на організованому заході, до них слід ставитися серйозно», – пояснив він.

    У заходах 1 вересня візьмуть участь 40 іноземних делегацій, в тому від України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

    Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю у Велюні, першому місті, яке потрапило під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.

    У четвер стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував свою поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який повинен вдарити по Флориді в ці вихідні. Трамп сказав, що замість нього приїде віцепрезидент Майк Пенс.

    Читайте також
    Польща Друга світова війна Дональд Туск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ