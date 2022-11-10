Зеленський повідомив, що допомогло зупинити наступ окупаційних військ

За словами Зеленського, в ході повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала «приголомшливої» кількості втрат особового складу та артилерії

Зеленський: «Ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології»

Наступ російських військ на українські території допомогла зломити надана Сполученими Штатами та європейськими союзниками артилерія. Про це заявив президент Володимир Зеленський телеканалу CNN.

«Ми їх зупинили, ми деокупували значну частину нашої території. І цьому дійсно допомогла артилерія і нові технології», – наголосив Зеленський.

За його словами, в ході повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала «приголомшливої» кількості втрат особового складу та артилерії.

Президент наголосив, що не може назвати точні цифри, однак між втратами, понесеними двома країнами, є «дуже суттєва різниця».

Він також прокоментував оцінки Пентагону про те, що Росія втратила 50% своїх танків на війні в Україні. «Я думаю, що це більш-менш відповідає дійсності – хоча, відверто кажучи, ніхто не знає реального стану справ, особливо щодо особового складу», – додав він.

Зеленський також сказав, що небажання України кидати людей як «гарматне м’ясо» є ще однією причиною, чому наша країна не зазнала таких втрат, як Росія. «Коли ми просимо наших партнерів про артилерію чи бронетехніку, то це не тільки зброя, а перш за все захист наших військових», – додав глава держави.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.