Ворог не робить подарунків. Зеленський відреагував на намір РФ відвести війська з Херсону

Глава держави зауважив, що коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв

Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. Відповідну заяву він зробив під час відеозвернення.

«Може, це звучить не так, як хтось зараз очікує. Може, не так, як у новинах. Але потрібно розуміти: ніхто нізвідки просто так не йде, якщо не відчуває сили. Ворог не робить нам подарунків, не робить «жестів доброї волі». Ми все це виборюємо. А коли виборюєш, треба розуміти, що кожен крок – це завжди спротив ворога, це завжди втрата життів наших героїв. Тому ми рухаємося дуже акуратно, без емоцій, без зайвого ризику. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Саме так ми забезпечимо звільнення Херсона, Каховки, Донецька, інших наших міст», – повідомив гарант

За словами очільника держави, сьогодні він провів засідання ставки під час якого детально розібрали ситуацію на передовій. Гарант зазначив, що зараз на Донеччині відбувається найбільше протистояння з ворогом і саме там багато що вирішується.

«Південь. Потроху рухаємося, укріплюємо позиції крок за кроком. В інформаційному просторі сьогодні дуже багато радощів, і зрозуміло чому. Але емоції наші мають бути стриманими – завжди під час війни. Годувати ворога всіма деталями наших операцій точно не буду чи то на півдні, чи то на сході, чи то будь-де ще. Коли буде наш результат, кожен це побачить. Обовʼязково», – зауважив президент.

Нагадаємо, триває 259-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом поточної доби противник завдав вісім ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив більше чотирьох обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 15 населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської, Сумської областей.