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Військова допомога США: стало відомо, що увійде в пакет

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Військова допомога США: стало відомо, що увійде в пакет
М1117 розганяється до 32 км/год за 7 секунд
фото ілюстративне

Вартість нового пакету допомоги становить $400 млн 

Міністерство оборони США у п'ятницю, 4 листопада, оголосило про пакет допомоги Україні на $400 млн, який включатиме 45 танків Т-72. Танки були куплені в Чехії і відремонтовані в США. Про це повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі у Twitter.

Пакет допомоги також включає 1100 дронів Phoenix Ghost та систему ППО Hawk.

Крім того, Україна отримає 250 бронетранспортерів M1117 та 40 бронекатерів.

M1117 Guardian Armored Security Vehicle – бронетранспортер виробництва Textron Marine & Land Systems для використання корпусом військової поліції армії США. Озброєння складається з гранатомета Mk 19 та кулемета M2HB Browning, які встановлені на башті як і на машинах корпусу Морської піхоти США Amphibious Assault Vehicle; і кулемет M240H встановлений зовні біля люку стрільця. При вазі 15 тон, M1117 легший за 20 тонну БМП Stryker або 25 тонний БТР M2 Bradley. Він розганяється до 32 км/год за 7 секунд. Ширина складає 2,37 м у той час як ширина Bradley становить 3,59 м. Екіпаж має огляд на 360°. За розмірами і можливостями він стоїть між Humvee і $1,42 млн Stryker. Бойове відділення має систему кондиціонування.

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Phoenix Ghost – це саме бойові дрони, схожі по функціональності на дрони-камікадзе Switchblades від AeroVironment, і зможуть знищувати як живу силу, так і танки росіян. Відомо, що для того, щоб опанувати використання дронів Phoenix Ghost, необхідне лише мінімальне тренування.

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MIM-23 Hawk – це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який прийнятий на озброєння у 1960 році. Спочатку Hawk розробляли тільки для знищення літаків, але згодом модернізували і для перехоплення ракет та дронів. ЗРК Hawk має такі характеристики: дальність виявлення цілей – до 100 км; дальність ураження цілей – до 50 км; максимальна висота цілі – до 20 км.

Військова допомога США: стало відомо, що увійде в пакет фото 3

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams. 

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки. 

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Теги: допомога ЗСУ Україна росія війна США

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