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Зеленський попередив РФ про наслідки підриву Каховської ГЕС

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський попередив РФ про наслідки підриву Каховської ГЕС
Зеленський вважає, що спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу
фото: Офіс президента

Очільник держави застеріг РФ від теракту на Каховській ГЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що підрив Каховської ГЕС означатиме для росіян оголошення війни усьому цивілізованому світу. Про це він повідомив під час відеозвернення.

Президент закликав російське керівництво задуматися над наслідками своїх дій.

«Я хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного, хто у Москві ухвалює ті чи інші рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку АЕС означатиме оголошення вами війни усьому цивілізованому світу. Подумайте, що з вами буде тоді», – наголосив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою заявив, що окупанти замінували греблі та агрегати Каховської ГЕС і тому необхідне втручання міжнародних спостерігачів. 

Згодом стало відомо, що підрив дамби Каховської гідроелектростанції було сплановано завчасно – основні роботи із замінування проведено ще в квітні. На дамбі Каховської ГЕС встановлено два військові «Камази», повністю завантажені ящиками з вибухівкою.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив російськими терористами Каховської ГЕС призведе до величезної кількості людських жертв, а також унеможливить подачу до Криму на найближчі роки.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов висловив думку, що Росія дійсно може підірвати дамбу на Каховській ГЕС. За словами Смірнова, треба розуміти, що з того боку – «мавпа з гранатою», від якої можна чекати всього чого завгодно.

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Теги: військові Енергоатом замінування окупанти президент росія

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