Зеленський представив Малюка керівному складу СБУ (відео)

7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала призначення Малюка головою СБУ

Сьогодні, 13 лютого, президент Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Служби безпеки України – бойового офіцера, генерал-майора Василя Малюка – керівному складу СБУ. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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«Від початку повномасштабного вторгнення Василь Васильович Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка повинна керувати Службою безпеки нашої держави. Служба безпеки України фундаментально та динамічно змінюється, стає міцною та сучасною»,– написав Зеленський.

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7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби. За постанову №8425 проголосували 324 народні обранці.