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Малюк розповів про улюбленого героя та зірвав овації в Раді (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Малюк розповів про улюбленого героя та зірвав овації в Раді (відео)
Новопризначений глава СБУ уточнив, що відомство пройшло переформатування контррозвідки, зокрема військової
фото: пресслужба СБУ

Малюк: «Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам»

Новопризначений голова СБУ Василь Малюк виступив з промовою у Верховній Раді, яку нардепи підтримали оплесками. 

«В українському епосі ми шануємо такого героя, – як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою і сидить на черепах ворогів України. Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам», – сказав Малюк.

Очільник СБУ також розповів про свій досвід роботи.  Він наголосив, що сам військовий і все життя присвятив захисту України: закінчив академію СБУ, пройшов шлях від лейтенанта до генерал-майора, а з 2014 року воював на Донбасі. З першого дня повномасштабного вторгнення разом з побратимами став на захист країни у Київській, Донецькій, Луганській областях і на півдні країни.

Передусім Малюк підкреслив, що не лише усвідомлює рівень загроз, які постали перед Україною під час повномасштабної війни, а вже бореться з ними, оскільки з липня 2023 року виконує обов'язки глави СБУ.

Малюк зауважив, що Служба безпеки працює системно і це вже підтверджують результати:

  • Служба проводить унікальні спецоперації;
  • Викриває російські агентурні мережі;
  • Розслідує воєнні злочини окупантів;
  • Бореться з 5 колоною та агентами в рясах;
  • Протидіє внутрішньому ворогу.

Новопризначений глава СБУ уточнив, що відомство пройшло переформатування контррозвідки, зокрема військової. Наразі бійці Центру спецоперацій «А» виконують надскладні завдання, цілодобово працюють слідчі та кіберфахівці.

«Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 із них нагороджені званням «Герой України». 4, на жаль, посмертно… Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени «За мужність» і «Богдана Хмельницького», – сказав Малюк.

Він наголосив, що ці імена ніколи не стануть відомі через специфіку служби. Але ці люди виконують надскладні й надважливі завдання.

«Перше і найголовніше – виконуємо доручення Президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни», – підкреслив Малюк.

Нагадаємо, 7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби.

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Теги: СБУ смерть козак Герой України модель картина Василь Малюк

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