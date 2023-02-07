Малюк розповів про улюбленого героя та зірвав овації в Раді (відео)

Малюк: «Смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам»

Новопризначений голова СБУ Василь Малюк виступив з промовою у Верховній Раді, яку нардепи підтримали оплесками.

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«В українському епосі ми шануємо такого героя, – як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою і сидить на черепах ворогів України. Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам», – сказав Малюк.

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Очільник СБУ також розповів про свій досвід роботи. Він наголосив, що сам військовий і все життя присвятив захисту України: закінчив академію СБУ, пройшов шлях від лейтенанта до генерал-майора, а з 2014 року воював на Донбасі. З першого дня повномасштабного вторгнення разом з побратимами став на захист країни у Київській, Донецькій, Луганській областях і на півдні країни.

Передусім Малюк підкреслив, що не лише усвідомлює рівень загроз, які постали перед Україною під час повномасштабної війни, а вже бореться з ними, оскільки з липня 2023 року виконує обов'язки глави СБУ.

Малюк зауважив, що Служба безпеки працює системно і це вже підтверджують результати:

Служба проводить унікальні спецоперації;

Викриває російські агентурні мережі;

Розслідує воєнні злочини окупантів;

Бореться з 5 колоною та агентами в рясах;

Протидіє внутрішньому ворогу.

Новопризначений глава СБУ уточнив, що відомство пройшло переформатування контррозвідки, зокрема військової. Наразі бійці Центру спецоперацій «А» виконують надскладні завдання, цілодобово працюють слідчі та кіберфахівці.

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«Не можу сьогодні розкрити деталі усіх серйозних спецоперацій, де задіяні наші бійці, але вони присутні у найгарячіших точках війни. За неповний рік 6 із них нагороджені званням «Герой України». 4, на жаль, посмертно… Маємо понад 500 державних нагород. Більшість із них – ордени «За мужність» і «Богдана Хмельницького», – сказав Малюк.

Він наголосив, що ці імена ніколи не стануть відомі через специфіку служби. Але ці люди виконують надскладні й надважливі завдання.

«Перше і найголовніше – виконуємо доручення Президента і змінюємо підходи до роботи. Не просто стримуємо ворога, а діємо на випередження. Будуємо нову і сучасну модель державної безпеки – з урахуванням досвіду війни», – підкреслив Малюк.

Нагадаємо, 7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби.