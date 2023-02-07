Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ
Україна отримала нового очільника Служби безпеки
фото: www.slovoidilo.ua/

Від нового очільника Служби безпеки України очікують ще більше викриттів та самовідданої роботи, тим більше, що вотум довіри  Василь Малюк вже має 

7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби. За  постанову №8425 проголосували 324 народні обранці.

Професіонал своєї справи

Василя Малюка називають професійним службістом із гарним бойовим досвідом. Він бригадний генерал, кандидат юридичних наук та не за чутками знає військову справу.  Народився він 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії СБУ та має спеціальність  «Правознавство». Вже у 18 років  Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки.

«З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З 9-го класу я готував себе до цього і фізично і розумово. Займався спортом і юриспруденцією активно», – розповідав він у інтерв'ю для одного з українських ЗМІ.

Спочатку працював  у регіональних управліннях СБУ, де Василь Малюк займав різні посади – від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

photo_2023-02-07 11_1.jpeg (189 KB)

  • У січні 2020 року почав працювати у Центральному управлінні Служби безпеки України на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.
  • У березні 2022 року був обраний першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
  • У середині лютого 2022 року, за розпорядженням прем’єр-міністра України, був призначений заступником міністра внутрішніх справ. Проте попрацював на цій посаді менше ніж місяць.
  • 3 березня 2022 року указом президента він знову призначений першим заступником голови Служби безпеки України.
  •  А з 18 липня 2022 року Василь Малюк почав виконувати обов’язки голови СБУ.

Звання  та нагороди 

Наприкінці березня 2022 року Малюку було присвоєно звання бригадного генерала. Зокрема у 2014 році він брав участь в антитерористичній операції (АТО, згодом ООС), є учасником бойових дій та відзначений низкою нагород:

  • відзнака СБУ «За відвагу та За доблесть»;
  • нагорода президента України «За участь в Антитерористичній операції»
  • найвища відомча нагорода СБУ
  • Малюк також має нагородну зброю.

Непублічний слубовець 

Малюка назвають особою не надто публічною.  На відміну від  керівник ГУР Міноборони України Кирила Буданова, він достатньо рідко спілкується із ЗМІ.  Але часто з'являється на публіці під час резонансних обмінів полоненими. Так, 21 вересня Василь Малюк разом із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим та омбудсменом Дмитром Лубинцем зустрічав у Чернігівській області звільнених із полону азовців та інших захисників України після обміну 215 українських полонених – наймасштабнішого з початку вторгнення.

Також Малюка часто називають людиною, нібито наближеною до Олега Татарова – заступника глави Офісу президента, він відзначився тим, що під час Революції гідності обіймав посаду заступника керівника головного слідчого управління МВС України та публічно виправдовував дії силовиків проти учасників Євромайдану. Втім, офіційного підтвердження, чи спростування дружби із Татаровим Малюк не надавав. 

Цікавим було і призначення Малюка на посаду тимчасового голови Служби безпеки. Влітку 2022 року очільник спецслужби і друг дитинства Володимира Зеленського Іван Баканов потрапив в низку корупційних скандалів.  Багато посадовців СБУ  отримали підозру і були звинувачені у тому, що працюють на  користь Росії. 17 липня 2022 року, майже через 3 роки роботи на посаді голови Служби безпеки України, Івана Баканова було усунуто президентом від виконання обов'язків за ст. 47 Дисциплінарний статут ЗСУ.  Після скандального обвинувачення і усунення Баканова, на посаді його замінив Малюк. 

Цікаво, що кілька років тому  президент Зеленський уже звільняв Малюка  з посади першого заступника голови спецслужби та начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Тоді це пояснювалося необхідністю активізації боротьби з контрабандою, темпи якої не влаштовували президента. Невдовзі Малюка повернули до керівництва СБУ.

Читайте також: 

 

Теги: Верховна Рада Міноборони статут президент дружина Іван Баканов Василь Малюк СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Минобороны к противоправной деятельности
Разворовывание средств на питании военных: СБУ ликвидировала схему (фото)
3 лютого, 19:59
СБУ опубликовала эксклюзивное видео сегодняшнего обмена пленными
СБУ показала эксклюзивное видео обмена 116 украинских пленных
4 лютого, 14:00
Марченко вызывается для проведения следственных и процессуальных действий в статусе подозреваемой
СБУ вызывает Оксану Марченко на допрос
Сьогодні, 14:35
Марченко викликається для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваної
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
Сьогодні, 11:04
Президент Зеленський подав проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ
Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ
Вчора, 20:17
Малюк виконував обов’язки голови СБУ з липня 2022 року
Рада визначилася з новим головою СБУ
Сьогодні, 11:14

Події в Україні

Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ
Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
Присягнула на вірність державі-агресорці: на Харківщині затримано експоліцейську
Присягнула на вірність державі-агресорці: на Харківщині затримано експоліцейську
У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів
У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів
Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині
Білорусь оголосила про нові навчання поблизу Рівненщини та Волині
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 36 тисячам родин
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 36 тисячам родин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
13K
У Росії трапився землетрус
8545
Пісня «Дєнь побєди» лунала у київському метро: реакція поліції
8126
«У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд
7609
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Сьогодні, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Сьогодні, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Сьогодні, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Сьогодні, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Сьогодні, 11:01
У Росії трапився землетрус
Сьогодні, 10:07

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту