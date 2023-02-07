Який він, Малюк? Що відомо про нового очільника СБУ

Від нового очільника Служби безпеки України очікують ще більше викриттів та самовідданої роботи, тим більше, що вотум довіри Василь Малюк вже має

7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби. За постанову №8425 проголосували 324 народні обранці.

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Професіонал своєї справи

Василя Малюка називають професійним службістом із гарним бойовим досвідом. Він бригадний генерал, кандидат юридичних наук та не за чутками знає військову справу. Народився він 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту в Національній академії СБУ та має спеціальність «Правознавство». Вже у 18 років Малюк розпочав свою військову службу в органах державної безпеки.

«З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З 9-го класу я готував себе до цього і фізично і розумово. Займався спортом і юриспруденцією активно», – розповідав він у інтерв'ю для одного з українських ЗМІ.

Спочатку працював у регіональних управліннях СБУ, де Василь Малюк займав різні посади – від оперуповноваженого до заступника начальника управління – начальника відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

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У січні 2020 року почав працювати у Центральному управлінні Служби безпеки України на посаді першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2022 року був обраний першим заступником голови Служби безпеки України – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

У середині лютого 2022 року, за розпорядженням прем’єр-міністра України, був призначений заступником міністра внутрішніх справ. Проте попрацював на цій посаді менше ніж місяць.

3 березня 2022 року указом президента він знову призначений першим заступником голови Служби безпеки України.

А з 18 липня 2022 року Василь Малюк почав виконувати обов’язки голови СБУ.

Звання та нагороди

Наприкінці березня 2022 року Малюку було присвоєно звання бригадного генерала. Зокрема у 2014 році він брав участь в антитерористичній операції (АТО, згодом ООС), є учасником бойових дій та відзначений низкою нагород:

відзнака СБУ «За відвагу та За доблесть»;

нагорода президента України «За участь в Антитерористичній операції»

найвища відомча нагорода СБУ

Малюк також має нагородну зброю.

Непублічний слубовець

Малюка назвають особою не надто публічною. На відміну від керівник ГУР Міноборони України Кирила Буданова, він достатньо рідко спілкується із ЗМІ. Але часто з'являється на публіці під час резонансних обмінів полоненими. Так, 21 вересня Василь Малюк разом із заступником начальника ГУР Дмитром Усовим та омбудсменом Дмитром Лубинцем зустрічав у Чернігівській області звільнених із полону азовців та інших захисників України після обміну 215 українських полонених – наймасштабнішого з початку вторгнення.

Також Малюка часто називають людиною, нібито наближеною до Олега Татарова – заступника глави Офісу президента, він відзначився тим, що під час Революції гідності обіймав посаду заступника керівника головного слідчого управління МВС України та публічно виправдовував дії силовиків проти учасників Євромайдану. Втім, офіційного підтвердження, чи спростування дружби із Татаровим Малюк не надавав.

Цікавим було і призначення Малюка на посаду тимчасового голови Служби безпеки. Влітку 2022 року очільник спецслужби і друг дитинства Володимира Зеленського Іван Баканов потрапив в низку корупційних скандалів. Багато посадовців СБУ отримали підозру і були звинувачені у тому, що працюють на користь Росії. 17 липня 2022 року, майже через 3 роки роботи на посаді голови Служби безпеки України, Івана Баканова було усунуто президентом від виконання обов'язків за ст. 47 Дисциплінарний статут ЗСУ. Після скандального обвинувачення і усунення Баканова, на посаді його замінив Малюк.

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Цікаво, що кілька років тому президент Зеленський уже звільняв Малюка з посади першого заступника голови спецслужби та начальника головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Тоді це пояснювалося необхідністю активізації боротьби з контрабандою, темпи якої не влаштовували президента. Невдовзі Малюка повернули до керівництва СБУ.