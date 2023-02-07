Рада визначилася з новим головою СБУ
Очільником СБУ призначено генерала Василя Малюка
Пардамент призначив новим головою Служби безпеки України генерала Василя Малюка. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.
«Верховна Рада затвердила відповідне подання президента України», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому 2022 року Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.
У липні 2022 року Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.
До слова, на порядку денному Ради сьогодні також призначення нового очільника МВС.
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