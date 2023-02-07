Рада визначилася з новим головою СБУ

Малюк виконував обов’язки голови СБУ з липня 2022 року

Очільником СБУ призначено генерала Василя Малюка

Пардамент призначив новим головою Служби безпеки України генерала Василя Малюка. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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«Верховна Рада затвердила відповідне подання президента України», – йдеться в повідомленні.

Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук. До того, як стати першим заступником Баканова, Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.

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У липні 2022 року Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

До слова, на порядку денному Ради сьогодні також призначення нового очільника МВС.