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Рада визначилася з новим головою СБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада визначилася з новим головою СБУ
Малюк виконував обов’язки голови СБУ з липня 2022 року
фото з відкритих джерел

Очільником СБУ призначено генерала Василя Малюка

Пардамент призначив новим головою Служби безпеки України генерала Василя Малюка. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Верховна Рада затвердила відповідне подання президента України», – йдеться в повідомленні.

Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук. До того, як стати першим заступником Баканова, Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ. 

У липні 2022 року Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

До слова, на порядку денному Ради сьогодні також призначення нового очільника МВС.

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Теги: Верховна Рада СБУ

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