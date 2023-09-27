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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу (відео)
фото: Офіс президента

Глава держави обговорив з послами підтримку України

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн, а також Європейського Союзу.  Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що він прийняв вірчі грамоти від послів:

  • Естонії;
  • Франції;
  • Словенії;
  • Угорщини;
  • Великої Британії;
  • Канади;
  • Євросоюзу.

«Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики та можливості. Світ з Україною! Дякую за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами», – уточнив глава держави.

Нагадаємо, триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Україна Володимир Зеленський війна

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