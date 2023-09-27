Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу (відео)
Глава держави обговорив з послами підтримку України
Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів шести країн, а також Європейського Союзу. Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський зазначив, що він прийняв вірчі грамоти від послів:
- Естонії;
- Франції;
- Словенії;
- Угорщини;
- Великої Британії;
- Канади;
- Євросоюзу.
«Поспілкувався окремо з кожним про наші відносини, підтримку та спільні виклики та можливості. Світ з Україною! Дякую за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами», – уточнив глава держави.
Нагадаємо, триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.
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