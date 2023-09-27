Зеленський повідомив про просування Сил оборони на Донецькому напрямку

Зеленський доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити терор окупанітв на Херсонщині

Володимир Зеленський: «Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються»

Українські Сили оборони мають просування на Донецькому напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі за результатами селекторної наради.

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«Щоденний селектор. Отримав звіти щодо ситуації на фронті, постачання техніки та боєприпасів, даних розвідок. Є наше просування вперед на Донецькому напрямку. Є інші задуми, які реалізуються», – зазначив глава держави.

Також він отримав звіт щодо ситуації на Херсонщині, підкресливши, що ворог продовжує тероризувати території, до яких може дотягнутися.

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Президент розповів, що лиш за останню добу росіяни випустили по Херсонщині 26 КАБів, наслідки ліквідовують, людям надають допомогу.

Зеленський доручив знайти додаткові рішення, щоб припинити цей терор.

Також він відзначив, що є результат від СБУ, яка накрила навідників, що коригували нічний удар по Києву тиждень тому. «Хороший сигнал усім зрадникам: відплата буде», – підкреслив президент.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.