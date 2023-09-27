Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
фото: Юрій Сиротюк

Президент прагне запровадити нову традицією вшанування загиблих воїнів в Україні

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць», - написав глава держави.

Він нагадав, що цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць - усіх, хто бʼється заради держави, усіх, хто додає сили Україні, усіх, хто віддав своє життя заради України.

«І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців», – сказав Зеленський.

Президент прагне, аби це стало новою традицією в Україні.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Теги: Володимир Зеленський смерть війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
У якій країні Європи найбільше українських біженців: оприлюднені цифри
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
Рік не приходив у військкомат через повітряні тривоги: мешканець Львівщини сів за ґрати
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
«Укрзалізниця» анонсувала нові маршрути до трьох країн ЄС
Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні
Міністерка соцполітики розповіла, скільки дітей стали сиротами через війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Як бійці ставляться до Залужного? Командир снайперів відповів анекдотом
91K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
50K
Кремль показав командувача Чорноморського флоту Соколова: що не так із відео
30K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
26K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
25K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ

Новини

Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
25 вересня, 07:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту