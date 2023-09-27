Зупиниться уся країна: Зеленський анонсував акцію пам'яті

Президент прагне запровадити нову традицією вшанування загиблих воїнів в Україні

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«9:00. Неділя. 1 жовтня. Центральні площі та вулиці українських міст. Хвилина шани. Хвилина мовчання. Та вічність памʼяті про наших полеглих захисників і захисниць», - написав глава держави.

Він нагадав, що цієї неділі, 1 жовтня, Україна вперше відзначить у нову дату День своїх захисників і захисниць - усіх, хто бʼється заради держави, усіх, хто додає сили Україні, усіх, хто віддав своє життя заради України.

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«І цієї неділі вперше вся Україна на хвилину зупиниться, щоб мовчанням вшанувати подвиг наших людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців», – сказав Зеленський.

Президент прагне, аби це стало новою традицією в Україні.

Триває 581-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.