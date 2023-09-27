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В Україні запроваджено альтернативу увʼязненню: Зеленський підписав закон

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Україні запроваджено альтернативу увʼязненню: Зеленський підписав закон
Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства
фото з відкритих джерел

Кримінальне покарання у виді арешту замінять на пробаційний нагляд 

Президент Володимир Зеленський підписав закон про запровадження в Україні нового виду кримінального покарання в умовах воєнного стану – пробаційного нагляду. Про це йдеться в картці закону №9185.

Пробаційний нагляд передбачає комплексний вплив на правопорушника без ізоляції від суспільства. Таке покарання може бути призначене на строк від одного до п'яти років (один-два роки для неповнолітніх).

Згідно з проєктом закону, покарання у виді пробаційного нагляду буде полягати в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства.

Тобто засуджені до покарання у виді пробаційного нагляду зобов’язані виконувати визначені законом та покладені судом обов’язки та з’являтися за викликом до уповноваженого органу з питань пробації. Іноді на засуджених можуть вдягати електронні браслети.

Такий вид покарання буде як альтернатива обмеженню волі. Згідно з проєктом закону, на пробаційний нагляд замінять кримінальне покарання у виді арешту (крім кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями).

Пробаційний нагляд тепер може бути застосований за такі злочинні діяння, як:

  • умисне легке тілесне ушкодження;
  • домашнє насильство;
  • погрози вбивством;
  • зараження венеричною хворобою;
  • експлуатація дітей;
  • перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • ухилення від сплати аліментів тощо;
  • публічні заклики до вчинення теракту;
  • наругу над могилою;
  • ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів;
  • створення або утримання місць розпусти й звідництво;
  • незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту тощо. 

Автори закону запевняють, що він сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення людини без ізоляції від суспільства. Вони прогнозують, що ухвалення закону дозволить оптимізувати діяльність слідчих ізоляторів, що сприятиме зменшенню кількості людей у місцях несвободи та забезпечить додаткові можливості для виправлення правопорушників без ізоляції від суспільства.

Необхідність запровадити пробаційний нагляд як новий і основний вид кримінального покарання ініціатори проєкту закону обґрунтовують тим, що в умовах воєнного стану варто оптимізувати слідчі ізолятори, зокрема, шляхом збільшення місць унаслідок ліквідації арештних домів, зокрема й для утримання військовополонених. У таких випадках обмеження волі та арешт як види покарань втрачають своє кримінально-правове та соціальне призначення і потребують значної фінансової затратності.

У Мін'юсті ще у 2020 році заявляли, що заміна обмеження волі на пробаційний нагляд для тих, хто скоїв ненасильницькі злочини та перебуває у виправних центрах, допоможе державі зекономити гроші. За них можна буде поліпшити інфраструктуру пенітенціарної системи.

Раніше повідомлялося, що в Україні буде введено новий спосіб покарання.

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Теги: засуджені арешт закон

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