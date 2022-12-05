Українське МЗС відреагувало на падіння ракети в Молдові

Ніколенко: «Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони»

Російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко коментуючи сьогоднішнє падіння ракети у Молдові.

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«ЗМІ повідомляють про падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні. Це вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн», – йдеться в повідомленні.

Ніколенко зазначив, що Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ.

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Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масовано ракетної атаки російських військ по Україні.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.