У Молдові впала ракета (фото)
Вибуховий предмет знайшов патруль прикордонної поліції
Внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Про це повідомляють молдавські ЗМІ з посиланням на правоохоронців Міністерство внутрішніх справ.
Вибуховий предмет знайшов патруль прикордонної поліції, який через сьогоднішні російські ракетні обстріли по Україні посилив рівень уваги у районі прикордонних відділень Бричень та Окниця. Як зазначається, ракета була у фруктовому саду поблизу міста Бричень.
Район, де знайшли ракету, був оточений поліцією та прикордонними патрулями. На місці події очікуються спеціалізовані служби.
Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масовано ракетної атаки російських військ по Україні.
За даними місцевих ЗМІ, у Кишиневі вже блимало світло, по країні зафіксували значні коливання напруги. Також відключення електроенергії фіксуються у «Придністров'ї».
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