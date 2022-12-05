Падіння ракети у Молдові: Данілов повідомив деталі

Данілов: «Те, що стосується ракет, у ворога їх не збільшується»

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ракета, яка сьогодні впала на території Молдови має відношення до РФ. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

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«Оці ракети, які жбурляє РФ, від них не убезпечена жодна країна, яка розташована на нашому кордоні. Це, що стосується Молдови, це точно ракета, яка має відношення до Російської Федерації», – зазначив Данілов.

Данілов також зазначив, що кількість ракет, які збиває українська ППО, збільшується.

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«Це говорить про їхню фаховість та про те, що партнери допомагають більше нам сучасними засобами боротьби, роблять велику роботу в нашій спільній справі перемоги над ворогом», – зазначив представник РНБО.

Данілов розповів, що внаслідок масованої ракетної атаки РФ постраждали об’єкти критичної інфраструктури, які належать до енергетичних об’єктів. «Ворог не змінює в цьому випадку свою тактику. Він хоче нас заморозити. І в них нічого не вийде. Я впевнений, що наші фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Будуть невеликі проблеми, що стосується Одеської області. По решті території ми не бачимо великих проблем. До цього наші фахівці готові. Більше того, ми вже розуміємо, в який спосіб нам діяти, коли ми розуміємо, що найближчим часом буде атака. Це вже наше ноу-хау, наших енергетиків, які спільно зі службами відпрацьовують ці питання», – зазначив секретар РНБО.

За його словами, кількість ракет в РФ не збільшується і з 24 лютого їх обсяг зменшується. Всі уламки досліджують фахівці, які роблять аналітичні висновки.

«Ми розраховували 4-5 потужних атак, ми не казали 2-3. Потужна атака, ми вважаємо, по 100-110 ракет, як було до цього, якщо ворог не отримує з тих країн, з якими він зараз веде перемовини, додаткових ракет для цих обстрілів. Те, що стосується ракет, у ворога їх не збільшується», – зазначив Олексій Данілов.

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Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку російських військ на інфраструктуру України, закликавши міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Також Українське МЗС відреагувало на падіння ракети в Молдові