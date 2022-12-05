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Молдова відреагувала на сьогоднішній обстріл України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Молдова відреагувала на сьогоднішній обстріл України
фото з відкритих джерел

Майя Санду не прокоментувала падіння ракети на територію Молдови біля Бричан

Президентка Молдови Майя Санду засудила ракетну атаку російських військ на інфраструктуру України, закликавши міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Про це вона написала у Twitter.

«Ми рішуче засуджуємо напади Росії, що повторюються, на цивільне населення та об'єкти України, а також на критично важливу інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Тільки так ми зможемо покласти край стражданням та загибелі людей», – написала Санду.

При цьому глава держави не коментувала падіння ракети на територію Молдови біля Бричан.

Натомість, міністерство закордонних справ та європейської інфраструктури (МІДЕІ) 5 грудня виступило із заявою з приводу ракети, яка впала на півночі Молдови біля Бричан. У відомстві засудили ракетну атаку російських військ на інфраструктуру України.

У відомстві наголосили, що дипмісія Молдови в Україні уважно стежать за ситуацією в країні.

«Ці невиправдані дії призводять до драматичних наслідків в Україні, залишаючи людей без електрики, тепла та в деяких випадках води. Нагадуємо, що громадяни Молдови в Україні можуть звернутися до посольства в Києві чи консульства в Одесі за спеціалізованою консульською допомогою у будь-якій винятковій ситуації», – заявили в міністерстві.

Також міністерство наголосило, що сьогоднішні атаки є черговим доказом неприйнятної агресії проти життєво важливих цивільних об'єктів України, від якої, зокрема, страждає і наша країна.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, повітряні сили відбили масований ракетний удар по Україні. Збито більше 60 із 70 ракет окупантів.

Теги: Молдова війна росія окупанти Україна

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