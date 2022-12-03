Кулеба провів термінову нараду з послами: які теми обговорили

На сьогоднішній день є 18 випадків загроз у 12 країнах

Посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вчора, 2 грудня, провів термінову нараду з послами та обговорив важливі теми. Про це очільник МЗС України розповів у своєму Facebook.

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За словами Кулеби, на нараді обговорювалися три теми:

Безпека українських посольств та консульств

Постачання енергетичного обладнання в Україну

Втілення Формули миру президента Володимира Зеленського

«Щодо другого працюємо на результат: незабаром в Україну надійде більше трансформаторів, генераторів та запчастин, щоб допомогти енергетикам забезпечити світло, воду та тепло у будинках українців», – зазначив міністр.

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За його словами, також посли розпочинають системну роботу з проведення переговорів із партнерами щодо втілення формули миру.

«Станом на сьогоднішній день є 18 випадків загроз у 12 країнах: замах на теракт в Іспанії, пакети зі збоченими загрозами у вигляді вирваних очей тварин в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, Австрії, Чехії, Ватикані, Франції, повідомлення про мінування у Казахстані, а також підозрілий лист у США», – додав Кулеба.

Глава МЗС України також наголосив, що дипломати вже посилили безпеку та працюють з національними правоохоронними органами іноземних країн та СБУ, щоб знайти та покарати винних.

«Терористам нічого не вдасться. Ми не дамо їм залякати Україну чи підірвати роботу дипломатів. Ми продовжимо захищати свій дипломатичний фронт, тягнути зброю та енергообладнання, посилювати ізоляцію Росії та працювати над трибуналом для керівництва держави-терориста», – наголосив міністр.

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Нагадаємо, у зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру.

Відзначимо, адміністрація президента США Джо Байдена відкинула як несерйозну умовну готовність Кремля обговорювати припинення війни Росії в Україні.

Водночас президент США Джо Байден запевнив, що, хоча він не планує найближчим часом контактувати з Путіним, він готовий зустрітися з російським лідером, «якщо той вирішив, що шукає спосіб покласти край війні».