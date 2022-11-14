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Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині
Зеленський обіцяє, що в Херсоні поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям
фото: Офіс президента

Влада обіцяє якнайшвидше відновити електропостачання і зв'язок

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини під час робочої поїздки до Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомляє пресслужба президента.

У Херсоні зараз проживає 70-80 тисяч осіб. У місті складна ситуація з електропостачанням і зв'язком. «Усе повернеться. Так, на жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться», – наголосив президент.

Як зазначив Володимир Зеленський, у місті поступово з'являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

Учасники наради обговорили надання допомоги сусідніми областями, зокрема Миколаївською та Дніпропетровською, у налагодженні логістики та поверненні нормального життя на звільнені території Херсонщини.

У Миколаєві Зеленський також відвідав гуманітарний штаб, що діє при ОВА і з перших днів повномасштабної російської агресії надає допомогу людям, які її потребують.

Гуманітарний штаб уже відправив допомогу й нещодавно звільненому від російських окупантів Херсону. Це, зокрема, понад 25 т продуктових наборів, 26 палет продуктів харчування, 3 т засобів гігієни. Також від Миколаївщини у Херсон було передано машину швидкої медичної допомоги, понад 6 т медикаментів, включно з інсуліном та іншими надважливими ліками, а також медзасоби, які були закуплені для Херсонщини та зберігалися в Миколаєві до деокупації.

Раніше повідомлялося, що Зеленський відвідав офіційне підняття державного прапора в Херсоні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Теги: окупанти президент харчування Херсон Володимир Зеленський

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