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Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії: перші подробиці
фото з відкритих джерел

Урсула фон дер Ляйєн: «Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч з вами незабаром в Україні»

Президентом України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн. Про це фон дер Ляйєн написала у Twitter.

«Під час першої розмови у новому році з президентом Зеленським я передала українському народу мою щиру підтримку та найкращі побажання у 2023 році. ЄС підтримуватиме вас стільки, скільки потрібно. Ми підтримуємо вашу героїчну боротьбу. Боротьбу за свободу і проти жорстокої агресії», - написала вона.

Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС буде підтримувати Україну протягом цієї зими генераторами, лампочками, укриттями та шкільними автобусами. Також продовжиться й фінансова допомога.

Окрім того, скоро ЄС почне виплачувати пакет підтримки в розмірі 18 млрд євро щомісячними траншами. «Я з нетерпінням чекаю на нову зустріч з вами незабаром в Україні», – додала вона.

Нагадаємо, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. 

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Теги: Урсула фон дер Ляєн Володимир Зеленський Європейський союз

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