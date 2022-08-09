Зеленський провів перемовини із Клінтоном

Президент закликав Клінтона привернути увагу світу до ядерного терору Росії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Про це повідомила пресслужба Офісу президента Володимира Зеленського.

«Надзвичайно важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Вдячний 42-му Президенту США Біллу Клінтону за розмову та особисту підтримку нашої держави!» – написав Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за всебічну підтримку з боку США на різних рівнях, а також за особисту підтримку України від Білла Клінтона та його дружини, зокрема за участь у Саміті перших леді та джентльменів.

«США допомагають нам не дати Росії заморозити цей конфлікт. А це саме те, чого прагне Росія. Ми добре знаємо, що відбувається із «замороженими конфліктами». Це розтягується на роки, десятки років. Ми не можемо цього допустити», – зазначив Володимир Зеленський.

фото: Офіс президента

Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення санкцій проти Росії. Він закликав Білла Клінтона використати особистий авторитет для привернення уваги світової спільноти до обстрілів і мінування Запорізької АЕС та ядерного терору Росії.

«Для нас дуже важливо, щоб суспільства, де свобода й демократія є базовими цінностями, не втрачали відчуття актуальності війни в Україні. Саме тому такі розмови як ця, є для нас дуже корисними», – заявив президент України.

Зеленський розповів про оборонні потреби нашої держави. Співрозмовники також обговорили участь у майбутніх міжнародних заходах.

До слова, колишній президент США Білл Клінтон у статті для американського журналу The Atlantic розповів про те, що він пропонував Борису Єльцину та Володимиру Путіну вступ Росії до НАТО.



