Зросла зухвалість: Зеленський нагадав про наслідки російської війни проти Грузії

Президент України переконаний, що російська агресія проти Грузії може одного разу продовжитись

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що загроза з боку Росії у Грузії досі залишається. Про це глава держави сказав у своєму традиційному зверненні.

Зеленський зауважив, що останнім часом часто згадується російсько-грузинська війна 2008 року.

«Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Про те, як тогорічна відмова надати Україні та Грузії План дій щодо членства в НАТО збільшила зухвалість російського керівництва», – сказав президент.

Він зауважив, що війна Росії проти Грузії ще не стала історією та повністю не відійшла в минуле. Тож говорити зараз потрібно не так про те, що було, а більше про те, що можна зробити.

Президент України переконаний, що російська агресія проти Грузії може одного разу продовжитись.

«Тодішні виклики й зараз дуже актуальні. І не тільки через те, що загроза подальшої російської агресії в цій частині Кавказу досі зберігається, хоч вона поки й заморожена. Лише зараз світ почав усвідомлювати необхідність реальних дієвих інструментів для недопущення таких агресій і для притягнення до відповідальності будь-яких агресорів», – зауважив президент.

Нагадаємо, МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію «припинити незаконні дії», виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має намір загарбати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою «Республікою Абхазія». Такі наміри є черговою формою анексії з боку Кремля. Президентка заявила про це після того, як у мережі поширили договір РФ і «Республіки Абхазія», який передбачає «оренду» Росією реліктового гаю, набережної і акваторії, які розташовані в Бічвінта. Всього росіяни можуть анексувати приблизно 186 га землі і 115 га морського простору.

Також нагадаємо, що раніше заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з пропагандистською тирадою у річницю російського вторгнення у Грузію. Він вважає вторгнення Росії у Грузію та Україну «єдиним процесом та загальним замислом». Однак Медведєв запевняє, що війни проти сусідів не є наслідком агресивної політики Росії, а що це все «підступи англосаксів, спрямовані проти РФ».