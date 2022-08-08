Катався в РФ: Зеленський відібрав стипендію у відомого фігуриста

У липні Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна

Президент Володимир Зеленський позбавив стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор з фігурного катання на ковзанах та віце-президента Української федерації фігурного катання Віктора Петренка через його виступи на території РФ після початку повномасштабної війни. Глава держави підписав відповідний указ №567/2022, повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, у липні Петренко виступив у льодовому шоу «Аленький цветочек» у російському Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України.

Нагадаємо, Петренко зіграв одну з ролей у льодовому шоу Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна – Дмитра Пєскова.

Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання.

Крім того, повідомляється, що Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху.

З огляду на зазначене УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення фігуриста державної стипендії.

«Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор від 18 серпня 2004 року, Віктора Петренка позбавлено державної стипендії, що була призначена йому указом глави держави № 456/2022 від 28 червня 2022 року», – наголосили у пресслужбі президента.

Як повідомлялося, президія Української федерації фігурного катання виключила Віктора Петренка зі складу організації. Також скасовано посадові обов’язки Петренка на посаді віцепрезидента федерації.