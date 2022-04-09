Клінтон зізнався, що пропонував Путіну та Єльцину щодо НАТО

Колишній президент США Клінтон заявив, що пропонував Путіну та Єльцину вступ РФ до НАТО

Весь цей час США тримали двері НАТО відкритими для вступу Росії

Колишній президент США Білл Клінтон у статті для американського журналу The Atlantic розповів про те, що він пропонував Борису Єльцину та Володимиру Путіну вступ Росії до НАТО.

Політик розповів, що у 1990-ті роки між альянсом та Росією спостерігався розвиток, нагадавши про участь РФ у програмі НАТО «Партнерство в ім'я миру», укладання Основного акту Росія-НАТО, фінансування США виведення російських військ з країн Балтії, а також спільну участь у низці миротворчих операцій.

«Весь цей час ми тримали двері НАТО відкритими для вступу Росії, про що я ясно заявляв Єльцину, а потім і його наступнику Володимиру Путіну», - написав Клінтон.

Ексглава держави також назвав помилковими заяви про те, що США «ігнорували, не поважали та намагалися ізолювати Росію».

При цьому Клінтон визнав, що НАТО розширювалося на схід усупереч запереченням Москви, назвавши цю політику альянсу «правильною».

У лютому президент Росії Володимир Путін у ході звернення до громадян щодо ситуації в Україні заявив, що цікавився позицією США щодо можливого ухвалення Росії в НАТО у тодішнього президента Білла Клінтона. За його словами, у 2000 році він запитав Клінтона, як Америка поставиться до того, щоб прийняти Росію в альянс, але реакція виглядала «дуже стриманою».

Днями Шольц повідомив, що Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки.

Додамо, що цього тижня Чехія відправила в Україну танки.

А Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні йде оборонна війна, тому наступальна зброя теж є оборонною.