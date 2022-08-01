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Зеленський провів півторагодинну розмову з Макроном

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:41 glavcom.ua
Зеленський провів півторагодинну розмову з Макроном
Зеленський запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи
Фото: Ludovic Marin, AFP

Сторони привітали ініціативу з перевезення українського зерна

Глава української держави Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Перемовини тривали півтори години. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що Зеленський відзначив важливу роль Парижа й особисто Еммануеля Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Президент також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

Крім цього, глава держави поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

«Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього», – зазначив Зеленський.

Президент подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності. Лідери держав предметно обговорили безпекову співпрацю. Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо було обговорено важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, що їх РФ продовжує скоювати в Україні.

«Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція», – наголосив президент України.

Значну увагу приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan. Володимир Зеленський відзначив важливість готовності Франції взяти участь у відбудові окремого регіону України.

Співрозмовники також привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації. Було також обговорено практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя іншими логістичними шляхами.

Володимир Зеленський запросив Еммануеля Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.

Крім цього, повідомляється, що найближчим часом Зеленський може поговорити з президентом США Джозефом Байденом.

Раніше французький дипломат пояснив, як змінилось ставлення Макрона до Росії та Путіна.

Теги: США ЄС Володимир Зеленський Еммануель Макрон Франція Україна війна в Україні

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