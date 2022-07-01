Франція показала фільм про переговори Путіна і Макрона

Роботу над документальною картиною, присвяченою зовнішній політиці Парижа, розпочали ще до війни

На французькому телеканалі France 2 показали фільм про переговори президента Франції Еммануеля Макрона та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє видання Le Monde.

За інформацією видання, роботу над документальною картиною, присвяченою зовнішній політиці Парижа, розпочали до старту повномасштабної війни, яку розв’язала Росія на території Україні. Картина отримала назву «Президент, Європа та війна» (Un président, l'Europe et la guerre). Протягом останніх шести місяців журналіст Гі Лагаш знімав президента Франції та його радників у Парижі, Москві, Києві та Брюсселі.

Планувалося, що фільм розповість про головування Франції у Раді ЄС, проте згодом фокус зрушили на спроби врегулювати та зупинити нищівні плани Кремля. Ключовим моментом фільму стала записана розмова Путіна та Макрона, яка відбулася за чотири дні до початку повномасштабного вторгнення.

Французький історик, професор Університету Ренн-II Сесіль Вессьє переконана, що Росія і Захід принципово розходяться у своєму розумінні культури політичного діалогу. Коментуючи сюжет фільму, де Макрон переконує, що потрібно вести діалог з Путіним, аби припинити війну, Вессьє запевняє, що переговори Макрона і Путіна – це теж зіткнення двох різних політичних культур.

«Макрон вважає, що потрібно вести діалог будь-що, до самого кінця, щоб дати Путіну можливість вийти з цієї ситуації, виправити її. Питання в тому, чи може Путін з його ментальністю ленінградської шпани і гебіста, який літає верхи на стерху, побачити в цьому щось крім просторікувань європейців і прийняти такий вихід із ситуації? Звичайно, ні», – говорить Вессьє.

Історик стверджує, що Макрон виявився наївним. «Навіть люди, які дуже добре знають Росію, та й самі росіяни приголомшені рівнем сьогоднішньої моральної катастрофи. Макрон розуміє деякі речі інтелектуально, він щось читав, але він так до кінця і не зрозумів специфіки радянської культури. Він не знає, як влаштована людина з такою біографією, як у Путіна», – зазначила Вессьє.

Крім того, вважає Вессьє, у Макрона, ймовірно, була ілюзія можливості вплинути не на самого Путіна, а на його оточення. Французькому президенту здавалося, що чим більше він буде говорити про те, що Захід не хоче війни, тим вища ймовірність виявити представників російського істеблішменту з антивоєнною позицією, які зможуть діяти всередині країни.

«Зрештою, це теж ні до чого не призвело. Ми бачимо, що сьогодні в Росії поки ніхто не готовий протистояти Володимиру Путіну», – підсумовує вона.

Нагадаємо, Еммануель Макрон та Олаф Шольц 28 травня провели розмову з Володимиром Путіним. Президент Франції та канцлер Німеччини вимагають звільнити близько 2500 захисників Маріуполя.