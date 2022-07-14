«Зберегти обличчя Путіну». Французький дипломат пояснив, що насправді мав на увазі Макрон

Посол наполягає, що Макрон ніколи не говорив такої фрази

Посол Франції в Україні, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен заявив, що президент Франції Еммануель Макрон ніколи не говорив фрази «зберегти обличчя Путіну». Про це посол розповів в інтерв'ю «Главкому».

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський розповів, що Макрон пропонував піти на певні поступки щодо українського суверенітету заради того, щоб зберегти обличчя Путіну.

«Хочу звернути увагу, що треба обережніше ставитись до цих слів. Президент Макрон повторив у розмові з нами, коли він був у Києві, що ніколи не формулював фразу саме так – «зберегти обличчя Путіну». Він говорив про продовження розмови з Росією. Беручи до уваги той факт, що Росія як країна існує упродовж багатьох століть і вона буде існувати в майбутньому», – заявив Етьєн де Понсен.

Він зазначив, що раніше Франція мала жахливі війни з німцями, а зараз мають чудові стосунки.

«У нас була подібна ситуація. Ми мали жахливі війни з німцями, які досі залишаються поруч. Вони нікуди не ділись і залишаються нашими найближчими сусідами. І сьогодні у нас настільки чудові стосунки з ними, що неможливо бажати кращого. Росія також завжди буде поруч. Вона завжди залишатиметься у Європі, і завжди залишатиметься вашим сусідом... Але ви ж не заперечуєте той факт, що Росія завжди буде поряд з вами у тому чи іншому вигляді, як і російський народ?», – сказав посол.

Етьєн де Понсен підкреслив, що Росію потрібно змінювати.

«В тому-то й справа. Тому ми й допомагаємо всіляко Україні, як в дипломатичному, так і у військовому, економічному, гуманітарному сенсі, щоб вона могла протистояти цій агресії. Ми зараз зосередили свої зусилля на допомозі Україні. Ми застосовуємо санкції. Франція пишається тим, що була серед основних ініціаторів шести пакетів санкцій. Можу сказати, що це безпрецедентні пакети. Ще ніколи в історії не застосовувалися настільки жорсткі та болючі санкції. Крім того, останнім часом Франція надає суттєву, я навіть підкреслю, безпрецедентну гуманітарну допомогу. Ніколи в такому обсязі – у вигляді обладнання та фінансових коштів – допомога не надавалась», – розповів французький дипломат.

Посол Франції зазначив, що якщо говорити про фінансові кошти, то вони обчислюються 2 млрд євро.

«Окрім того, ми відповіли на заклик президента Зеленського і на конференції з реформ і відновлення України в Лугано було офіційно озвучено, що Франція збирається опікуватись Чернігівщиною як регіоном: спрямовуватиме туди свої фінансові зусилля у плані відбудови. Отже, ми, наголошую ще раз, повністю на боці України і допомагаємо Україні з усіх сил. Але ми не воюємо з Росією і ми не є стороною, яка воює. Таке політичне рішення було прийнято після початку агресії 24 лютого», – заявив Етьєн де Понсен.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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