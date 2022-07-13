Французький дипломат пояснив, як змінилось ставлення Макрона до Росії та Путіна

Посол Етьєн де Понсен: Сенсу продовжувати комунікувати з російською владою немає

Риторика президента Франції Еммануеля Макрона щодо російського диктатора Володимира Путіна та Росії загалом змінилася, оскільки стало зрозуміло, що сенсу продовжувати комунікацію з державою-агресоркою немає. Таку думку висловив глава французького дипломатичного представництва, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен в інтерв'ю «Главкому».

Дипломат зазначив, що зміна риторики французького президента не пов’язана з виборчою кампанією.

«Президент брав активну участь у цих процесах ще задовго до початку виборчої кампанії. Зараз, гадаю, ця ситуація змінилась, оскільки стало зрозуміло, що немає чого коментувати і немає сенсу продовжувати комунікувати з російською владою», – сказав Етьєн де Понсен.

Напередодні візиту президента Макрона до Києва багато хто з коментаторів висловлював занепокоєння, що він з трьома іншими своїми колегами змушуватимуть президента Зеленського піти на територіальні поступки Росії, аби «зберегти обличчя Путіну». Однак глава французького дипломатичного представництва запевнив, що метою візиту французького лідера була демонстрація повної підтримки Україні.

«Візит президента Макрона мав на меті підтвердити повну підтримку України, яка стала жертвою агресії з боку Росії, а також підготувати засідання Європейської Ради, яка мала винести рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. І президент Франції побажав приїхати разом з главами двох інших країн-засновниць ЄС та країною-новим членом Євросоюзу (канцлером Німеччини, прем’єр-міністром Італії, а також з президентом Румунії – «Главком»), щоб розблокувати цей процес та підготувати засідання», – пояснив дипломат.

Етьєн де Понсен зазначив, що візит європейських лідерів до України фактично став «тренувальним раундом», після якого, як відомо, відбулось історичне засідання і Україна отримала статус кандидата до ЄС.

«Це і було основною метою візиту президента Макрона до України», – наголосив дипломат.

Як відомо, 16 червня із неоголошеним в цілях безпеки візитом до Києва прибули президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Вони відвідали постраждале від російської агресії місто Ірпінь на Київщині та зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Раніше віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років.

Також Шмигаль назвав головні переваги кандидатства України в ЄС.