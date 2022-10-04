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Зеленський у зверненні: маємо хороші новини з передової (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський у зверненні: маємо хороші новини з передової (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: кадр відео

Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 4 жовтня повідомив, що має хороші новини з передової.

Глава держави розповів, що українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції.

«Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі», – заявив Зеленський.

Президент також розповів про серію важливих переговорів.

«Спочатку вдень говорив з премʼєр-міністром Індії. Поінформував пана Моді про ситуацію на передовій, про успіхи наших військових. Детально представив наш погляд на нещодавні ескалаційні кроки Росії. Саме Кремль робить абсолютно все, щоб ця війна могла завершитися тільки на полі бою, а не за столом переговорів. На різні українські пропозиції зупинити агресію та звільнити нашу територію Росія відповідає терором, злочинною мобілізацією та політичним фарсом. І це загроза для будь-якої держави в будь-якій частині світу. Бо якщо хтось один намагається вкрасти територію сусіднього народу, то і в деяких інших може з’явитися аналогічне бажання. І тому ми закликаємо всіх субʼєктів міжнародних відносин, які поважають міжнародне право, стати на захист базових його принципів і підтвердити свою повагу, зокрема до принципу непорушності кордонів і територіальної цілісності держав. Вважаю, що для Індії це такий же фундаментальний принцип, як і для України», – пояснив він.

Також сьогодні вдень Зеленський говорив з Джорджею Мелоні, лідеркою політичної сили «Брати Італії», яка здобула впевнену перемогу на нещодавніх виборах.

«Це була дуже предметна розмова про те, як іще збільшити нашу міждержавну співпрацю та як посилити наші можливості – і України, і Італії. Від імені всіх українців подякував Італії за потужні пакети оборонної підтримки. Чекаємо пані Мелоні в Києві з офіційним візитом», – додав президент.

І ввечері Зеленський говорив з президентом США Байденом.

«Передусім подякував йому за черговий пакет оборонної підтримки для нашої держави, зокрема за нові «Хаймарси». А загалом я відзначив, що успіхи наших військових – усі успіхи в поверненні свободи нашим людям – це наші спільні успіхи, це наші спільні перемоги. Завдяки єдності України, Сполучених Штатів Америки і всіх наших партнерів у вільному світі свобода сьогодні має найвищу силу за десятки років і демонструє конкретні перемоги в протистоянні з тиранією. Звичайно, обговорили з президентом Байденом і ключові аспекти нашої взаємодії поза оборонною сферою, зокрема фінансову підтримку – зокрема пакет підтримки обсягом понад 12 мільярдів доларів, обговорили політичні кроки, співпрацю в міжнародних організаціях. А особливо приємно мені було почути слова президента Байдена про те, що наші військові надихають увесь світ, наш народ надихає весь світ. І це справді так: наша перемога у цій війні покаже, як багато Україна може дати глобальній міцності свободи, глобальній міцності демократії», – резюмував глава держави.

Нагадаємо, триває 223 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, але, разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках, здійснює перегрупування. 

Як повідомлялося, над Лиманом офіційно замайорів український прапор.

Теги: Володимир Зеленський українка відео армія

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