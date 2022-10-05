Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 5 жовтня

Вночі ворог завдав удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Київщина

Вночі ворог завдав удари дронами-камікадзе типу Shahed-136 по Білій Церкві. Усього шість влучань та вибухів. Постраждала одна людина. Також зазнала пошкоджень інфраструктура. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів. На місці працюють усі необхідні служби, рятувальники та техніка ДСНС, гасіння пожежі продовжується.

Дніпропетровщина

Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район. Під удари російських «Градів» та важкої артилерії потрапили три громади – Червоногригорівська, Нікопольська, Марганецька. Попередньо, людей не зачепило. Найбільше постраждала Червоногригорівська громада: два будинки зруйновані, до 20 – пошкоджені. Російські снаряди пошкодили у церкву, магазин, газопровід та лінії електропередач.

У Нікополі ворожий обстріл пошкодив бази відпочинку. У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстеження території. Масштаби руйнувань уточнюються.

Харківщина

Протягом доби російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Харківщини, що розташовані недалеко від державного кордону з РФ та лінією зіткнення. Зокрема, ворог обстріляв райони населених пунктів: Гранів, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ та Білий Колодязь. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі з пораненнями госпіталізовано одну людину. В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 408 вибухонебезпечних пристроїв.

Луганщина

Авіація Сил оборони України завдала 17 ударів, підтверджено ураження чотирьох опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили один гелікоптер та два БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу. Ворог 11 разів обстрілював з артилерії та мінометів позиції наших бійців на лінії зіткнення. Один раз застосував авіацію.

Донеччина

Вночі і зранку – ракетний удар по Часовому Яру, пошкоджено приватний будинок; бойові дії в районі селищ Піски, Водяне, Первомайське Очеретинської громади; обстріл з рсзв Град Карлівського водосховища під час якого близько 02:30 – обстріл дамби водосховища; інтенсивні обстріли Торецької громади, пошкоджено багатоквартирний будинок. За добу росіяни здійснили обстріли з артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган», авіаудар (тип ракети не встановлено) по населеним пунктам: Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Часів Яр, с.Новий Комар, с.Новоселівка перша, с.Карлівка, с.Іванівське. За минулу добу на Донеччині – п'ять загиблих, шість поранених цивільних.

Миколаївщина

За минулу добу окупанти випустили півтора десятка снарядів важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню по Очакову, з метою пошкодження портової інфраструктури. Постраждалих немає. Також вночі ворог атакував Миколаївський район шістьма дронами камікадзе «Shahed-136». Силами протиповітряної оборони всі збиті. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Як повідомляє ОК «Південь», надвечір ворог завдав удару по громаді двома ракетами типу С-300. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Вночі обстріли лунали за межами с. Широке Широківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація в області напружена та динамічна. Тривають активні бойові дії. На Херсонщині цього тижня від російських окупантів Збройні Сили України звільнили вже вісім населених пунктів. Український прапор повернули до: Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Давидового Броду Бериславського району. За інформацією ОК Південь, сили оборони закріплюються на вивільнених територіях, утримують ініціативу та контроль.

Ворог обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту та визволені території, зокрема ворог гатив з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці Бериславського району. Пошкоджено житлові будинки та електромережі, є загиблий та поранені серед місцевих жителів. З Херсона та Голої Пристані продовжують надходити повідомлення про мародерство військовослужбовців рф, які відбирають автомобілі місцевих, а також про факти заселення окупантів у квартири та будинки. У центрі Херсона окупанти захопили приміщення редакції газети, а також міську друкарню, яку використовують у власних цілях.

Триває 224-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування підрозділів своїх військ на окремих напрямках.