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Зеленський розповів про зміну геополітичної конфігурації у світі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів про зміну геополітичної конфігурації у світі
Президент розповів про ціннісне об’єднання всього континенту
фото: Офіс президента

Завершення об’єднання Європи неможливе без України, зазначив президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз відбувається зміна геополітичної конфігурації загалом у світі, у Європі. І економічне об’єднання у Європі досягнуте. Про це Зеленський розповів на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

«Політичне об’єднання в Європі, я вважаю, досягнуте. Це все очевидно на рівні інституцій, відносин, повсякденного життя. Але зараз досягається реальне ціннісне об’єднання всього континенту – і, до речі, завдяки Україні також. Зникають останні бар’єри, які були між європейськими країнами. І це завдяки тому, що Європа реально захищає свободу. Європа набуває справжньої незалежності», – заявив президент.

Він зазначив, що Росія створює ілюзію, ніби європейці повинні зробити вибір, складний вибір між цінами й цінностями, між свободою та безпекою, між незалежністю й спокоєм.

«Але немає такого вибору. Неможливий такий вибір. Коли цінності слабкі, ціни захмарні. Коли свобода страждає, безпеки немає. Коли незалежність програна, неможливий спокій. Тому не маємо сходити з нашого шляху, не маємо права втомлюватися, не дай боже, від України й зупинятися. Усі ми – усі українці, усі європейці. Потрібно боротися. Пройти зиму. Допомогти тим, хто слабший. Захистити тих, хто більше потребує захисту. Обмежити себе в тому, що може бути обмежене. І обмежити Росію в усьому, що повинно її обмежувати. Дати тепло тим, кого Росія хоче залишити без тепла. І дати продовольство тим, кого Росія примушує до голоду. Продовжувати виконувати три фундаментальні умови для досягнення миру: зброя, снаряди, фінанси», – пояснив глава держави.

Президент підкреслив, що підтримка України у війні має зберігатися.

«І ще один важливий елемент. Завершення об’єднання Європи неможливе без України. Тому саме за цю зиму ми маємо зробити абсолютно все, щоб навесні сказати: ми повністю готові до початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі. Це буде історичний момент, історичний час, коли для Європи буде честю прийняти нашу державу. Державу, яка перемагає», – резюмував Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зима визначить майбутнє України. 

Теги: Європа зброя незалежність президент росія українці фінанси Володимир Зеленський

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