Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє

Президент зазначив, що це буде найскладніша зима для всього світу

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зима визначить майбутнє України. Про це Зеленський розповів на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

«Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми… Шлях від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена й об’єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли ми зможемо нарешті відчути, що перемога відбулася. Я знаю, що всіх зараз хвилює ключове питання: коли? Відповідь на це запитання може дати етап, який у нас попереду. Я кажу відверто: це буде важкий етап. Ми маємо пережити цю зиму», – заявив президент.

Він зазначив, що це буде найскладніша зима для всього світу.

«Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи і спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається. Це її останній аргумент. Останній, я в цьому впевнений: жорстокість зимового періоду, яка нібито має допомогти, коли не вистачає жорстокості людини. І ми повинні бути готовими – не зламатися, не розʼєднатися, не зійти зі свого шляху», – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території.