Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє
Зеленський виступив на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.
фото: кадр відео

Президент зазначив, що це буде найскладніша зима для всього світу

Президент Володимир Зеленський заявив, що наступна зима визначить майбутнє України. Про це Зеленський розповів на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії.

«Ми не можемо дозволити собі зупинитися. Це мій головний сигнал усім, хто десь там щось думає. Дехто навіть із лідерів, штовхаючи нас кудись, у чиїсь зайві обійми… Шлях від цього часу, коли вся держава повністю зосереджена й об’єднана заради перемоги, до того особливого моменту, коли ми зможемо нарешті відчути, що перемога відбулася. Я знаю, що всіх зараз хвилює ключове питання: коли? Відповідь на це запитання може дати етап, який у нас попереду. Я кажу відверто: це буде важкий етап. Ми маємо пережити цю зиму», – заявив президент.

Він зазначив, що це буде найскладніша зима для всього світу.

«Росія робить усе, щоб за 90 днів цієї зими зламати спротив України, спротив Європи і спротив світу. Бо це те, на що Росія сподівається. Це її останній аргумент. Останній, я в цьому впевнений: жорстокість зимового періоду, яка нібито має допомогти, коли не вистачає жорстокості людини. І ми повинні бути готовими – не зламатися, не розʼєднатися, не зійти зі свого шляху», – запевнив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку вересня звільнено вже близько 2 тисяч кілометрів нашої території. 

Теги: відео росія держава перемога Володимир Зеленський президент

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський розповів про зміну геополітичної конфігурації у світі
Зеленський розповів про зміну геополітичної конфігурації у світі
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині
Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє
Зеленський розповів, коли буде перемога: зима визначить наше майбутнє
Рух ЗСУ на різних напрямках фронту триває: звернення Зеленського
Рух ЗСУ на різних напрямках фронту триває: звернення Зеленського
Масове звільнення окупованих міст і сіл. Міноборони просить українців пригальмувати
Масове звільнення окупованих міст і сіл. Міноборони просить українців пригальмувати
Слідчі ДБР затримали «начальника поліції» звільненої Балаклії
Слідчі ДБР затримали «начальника поліції» звільненої Балаклії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
322K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
203K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
73K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів
59K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
51K
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
42K
Українські війська взяли Ізюм

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту