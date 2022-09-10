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Деокупація Харківщини: Банкова висміяла версію РФ із «перекиданням» сил

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Харківщини: Банкова висміяла версію РФ із «перекиданням» сил
Подоляк: «Нарешті російська «спеціальна військова операція» повертається до спочатку заявленої мети»
Фото: armyinform

Подоляк назвав втечу рашистів з окупованих населених пунктів – головною метою «спецоперації»

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висміяв недолуге пояснення міноборони РФ щодо звільнення тимчасово окупованих території Харківщини. Подоляк підкреслив, що очікує нової операції зі згортання і оперативного перекидання особового складу росіян, «якщо вони встигнуть».

«На цей раз в місця постійної дислокації – в Бурятію, Тиву і на Далекий Схід», – сказав Подоляк, якого цитує РБК Україна.

Радник Банкової назвав втечу рашистів з окупованих населених пунктів – головною метою «спецоперації», вони звільняють Україну від своєї присутності.

За його словами, деокупація населених пунктів, яка відбувається зараз у Херсонській та Харківській областях, шокує російську сторону і послаблює їхню впевненість у безкарності.

«Нарешті російська «спеціальна військова операція» повертається до спочатку заявленої мети, яку не всі відразу зрозуміли – російська армія активно звільняє українські території від своєї ж присутності. На жаль, залишаючи на цих територіях традиційні мітки «русского міра» – зруйновані села, розграбовані будинки, свої брудні «місця масового лежання», – заявив Подоляк.

Як раніше повідомлялося, міноборони РФ нарешті визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву .

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

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Теги: ЗСУ Міноборони РФ Харківщина Офіс президента Михайло Подоляк

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