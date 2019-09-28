Зеленський відправив ексзаступника голови СБУ Демчину в запас



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Колишній заступник голови СБУ Павло Демчина

Президент підписав указ про звільнення генерал-полковника Павла Демчини

Президент України Володимир Зеленський звільнив колишнього заступника голови СБУ Павла Демчину із військової служби.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерал-полковника Павла Демчини з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів.

«Звільнити генерал-полковника Демчину Павла Володимировича з військової служби в запас Служби безпеки України у зв’язку із проведенням організаційних заходів з правом носіння військової форми одягу», – йдеться у тексті указу.

Нагадаємо, у 2018 році НАБУ повідомило, що заступника голови СБУ Демчину підозрюють у незаконному збагаченні на 3,7 млн грн.

18 травня тодішній президент України Петро Порошенко звільнив з посади першого заступника голови СБУ Павла Демчину.