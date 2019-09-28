Голова Нацспілки журналістів засудив Мендель, яка відштовхує журналістів



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Мендель під час візиту президента до США потрапила у скандал із участю журналіста Андрушка

Томіленко підкреслив, що перешкоджання журналістській діяльності – «найгірша з можливих реакцій влади»

Прес-секретар президента Юлія Мендель не має права фізично перешкоджати роботі журналістів.

Про це 28 вересня написав у Facebook голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

«Чи дружні обійми, чи відштовхування-відтягування - це не та поведінка, з якою журналісти мають миритися. Висловлюю солідарність із колегами з програми «Схеми» та американським журналістом Крістофером Міллером, який працює у Києві для «Радіо Свобода», - заявив Томіленко.

Він підкреслив, що перешкоджання журналістській діяльності – «найгірша з можливих реакцій влади».

«Влада в усьому світі шукає формати уникання неконтрольованих контактів із незалежними журналістами. І це природньо. Чиновник (як і кожна людина) боїться незручних запитань. Але перешкоджання журналістській діяльності - найгірша з можливих реакцій влади», - написав Томіленко.

Він повідомив, що Національна спілка журналістів України звертається до Офісу президента та прес-секретаря президента Юлії Мендель із закликом «переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви та прикрі ситуації, які трапилися».

«І головне, нова владна команда має будувати коректні стосунки із журналістами, визнаючи, що спілкування із незалежними медіа - це важливий обов’язок демократичної влади, відповідальної перед громадянами», - заявив Томіленко.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до США прес-секретар президента Юлія Мендель напала на журналіста, який хотів поставити запитання Зеленському.

Згодом у мережі з'явилося повне відео інциденту з Мендель, яка відштовхнула журналіста Сергія Андрушка.

Після скандалу Мендель закликала журналістів «не накидатися на делегацію».

Нагадаємо, програма «Схеми: корупція в деталях» показала ще один приклад перешкоджання роботі ЗМІ з боку прес-секретарки президента Юлії Мендель. На оприлюдненому відео, знятому на форумі YES у Києві, видно, як кореспондент «Радіо Свобода» Крістофер Міллер намагається поставити запитання Володимиру Зеленському, проте до нього відразу ж підбігає спікер глави держави і силою відтягує у бік, пропонуючи «випити кави».

Міллер розповів подробиці інциденту та заявив, що Мендель неправа, коли говорить, що у США речники можуть поводити себе щодо журналістів так, як це робить вона.