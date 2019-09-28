Джуліані відмовився свідчити у Конгресі без консультацій з Трампом



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Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані Фото: Reuters

Джуліані не даватиме свідчень в рамках процедури імпічменту у Палаті представників

Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані відмовився надавати свідчення в рамках розпочатої процедури імпічменту без згоди свого клієнта – Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

«У п’ятницю Руді Джуліані заявив, що не даватиме свідчень в рамках процедури імпічменту у Палаті представників без консультацій зі своїм клієнтом президентом Дональдом Трампом», – йдеться у повідомленні. Джуліані додав, що поки не обговорював з президентом Трампом можливість надання свідчень в рамках розпочатої процедури імпічменту. «Зрештою, якби я хотів сказати «так», а він (президент Трамп – ред.) «ні», я не зможу давати свідчення», – зазначив адвокат.

Як відомо, минулого тижня ЗМІ повідомили про скарги інформатора – одного з співробітників розвідки, які обробляють іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що 25 липня під час розмови Трампа з «іноземним лідером» (якого потім встановили Володимира Зеленського) президент США нібито зробив неприпустиму «пропозицію». Американські ЗМІ стверджували, що Трамп, зокрема, вимагав від Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден – син колишнього віцепрезидент США Джо Байдена, який планує балотуватися на майбутніх президентських виборах.

Також у скарзі співробітника розвідки йшлося про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані після телефонної розмови Трампа з Зеленським спілкувався у приватному порядку з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, радником Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ Іваном Бакановим.

Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.