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    У світі

    Джуліані відмовився свідчити у Конгресі без консультацій з Трампом

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    <p>Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані</p> - Джуліані відмовився свідчити у Конгресі без консультацій з Трампом

    Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані

    Фото: Reuters

    Джуліані не даватиме свідчень в рамках процедури імпічменту у Палаті представників

    Особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані відмовився надавати свідчення в рамках розпочатої процедури імпічменту без згоди свого клієнта – Дональда Трампа.

    Про це повідомляє CNN.

    «У п’ятницю Руді Джуліані заявив, що не даватиме свідчень в рамках процедури імпічменту у Палаті представників без консультацій зі своїм клієнтом президентом Дональдом Трампом», – йдеться у повідомленні. Джуліані додав, що поки не обговорював з президентом Трампом можливість надання свідчень в рамках розпочатої процедури імпічменту. «Зрештою, якби я хотів сказати «так», а він (президент Трамп – ред.) «ні», я не зможу давати свідчення», – зазначив адвокат.

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    Як відомо, минулого тижня ЗМІ повідомили про скарги інформатора – одного з співробітників розвідки, які обробляють іноземні комунікації Білого дому. Він, зокрема, доповів своєму керівництву, що 25 липня під час розмови Трампа з «іноземним лідером» (якого потім встановили Володимира Зеленського) президент США нібито зробив неприпустиму «пропозицію». Американські ЗМІ стверджували, що Трамп, зокрема, вимагав від Зеленського розслідувати справу щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Гантер Байден – син колишнього віцепрезидент США Джо Байдена, який планує балотуватися на майбутніх президентських виборах.

    Також у скарзі співробітника розвідки йшлося про те, що адвокат президента США Рудольф Джуліані після телефонної розмови Трампа з Зеленським спілкувався у приватному порядку з керівником Офісу Президента Андрієм Богданом, радником Зеленського Андрієм Єрмаком та головою СБУ Іваном Бакановим.

    Нагадаємо, 27 серпня, адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані пообіцяв опублікувати докази втручання України у вибори.

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