Порошенко порадував Гонтареву футболкою із надписом «Валерія не зламається» (фото)



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Гонтарева отримала футболку із малюнком відомого художника-карикатуриста Юрія Журавля Фото: Facebook Порошенка

Порошенко із дружиною провідали Гонтареву, у якої після ДТП загіпсована нога

П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко разом із дружиною Мариною провідав ексглаву НБУ Валерію Гонтареву, яка отримала травми внаслідок ДТП у Лондоні.

Про це 28 вересня говориться у Facebook Порошенка, де опубліковане фото подружжя Порошенків із Гонтаревою, у якої загіпсована нога.

Порошенко прокоментував, що Гонтарева «не лише сильний менеджер, але й сильна особистість».

«Коли треба було наражатися на небезпеку, щоб захистити кошти десятків мільйонів вкладників Приватбанку, – вона не зламалася. Коли треба було брати відповідальність за складні рішення, щоб врятувати від колапсу всю банківську систему країни, – вона не зламалася. Не зламається й тепер, коли опоненти, переслідуючи її, не цураються бандитських прийомів. І самі стають бандитами. Валерія не просто тримається. Вона бореться за Україну», - зазначив політик.

Він розповів, що передав Гонтаревій футболки із малюнком відомого художника-карикатуриста Юрія Журавля із надписом «Валерія не зламається».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

12 вересня у квартирі Гонтаревої на вул. Великій Житомирській у Києві проводився обшук.

Вночі 17 вересня невідомі спалили будинок Гонтаревої в селі Гореничі під Києвом, кинувши пляшку із запальною сумішшю.

У поліції заявили, що під час перегляду записів з камер відеоспостереження біля будинку Гонтаревої виявлено, що близько 03:00 невідома особа, яка нині підозрюється у вчиненні підпалу, перелазила через паркан домоволодіння.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Тривають слідчі дії.

Потім в поліції уточнили, що підпал будинку Гонтаревої, очевидно, стався за допомогою запалювальної ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує «якнайшвидшого розкриття провокації» із пожежею в будинку Гонтаревої.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.