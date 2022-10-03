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Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото)
Зеленський запропонував два варіанти вибору для Маска
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський відповів американському винахіднику і мільярдеру Ілону Маску, який пропонує мир між Україною та РФ

Американський винахідник Ілон Маск взявся складати умови для «мирної угоди» та запропонував підписникам оцінити їх. Скандальне голосування на максимально неприйнятних для України умовах він запостив у себе в Twitter.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twiitter запропонував два варіанти вибору для Маска: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Зеленський відреагував на скандал із Маском (фото) фото 1

Як написав заступник голови Волинського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Валерій Мусійчук, «Ілон Маск, при всій повазі, щось троха «нетойво» (мабуть, історію в Канаді погано викладали, або він її ігнорив)». 

На неприйнятну пропозицію Маска відреагував і старший радник конгресу США Пол Масаро. Він написав, що Україна має повернути собі свої території, а РФ треба деколонізувати та демітаризувати.

Нагадаємо, раніше глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін.

 

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Теги: росія війна Україна Ілон Маск

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