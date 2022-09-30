Зеленський готовий домовлятися із президентом Росії, але є нюанс

Зеленський: «З цим російським президентом домовлятися неможливо»

Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, поки президентом РФ є Путін. Про це він сказав у відеозверненні.

«Україна була й залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії», – зазначив Зеленський.

Зеленський сказав, що лише шлях посилення України й вигнання окупантів з усієї нашої території поверне мир. І Україна пройде цим шляхом.

Як раніше повідомлялося, Україна сьогодні подасть заявку на пришвидшений вступ до НАТО.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян щодо анексії окупованих територій України. Російський диктатор зібрав у Кремлі усіх, кого заведено називати політичною елітою Росії, для свого «святкового звернення».