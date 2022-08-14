Зеленський жорстко звернувся до росіян

Президент закликав росіян не мовчати про війну

Президент Володимир Зеленський закликав громадян Росії виступити проти війни в Україні. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Президент зазначив, що під час війни мовчання простих росіян наближається до рівня співучасті.

«Але ми маємо пам’ятати, що коли зло набуває таких масштабів, мовчання людей наближається до рівня співучасті. А відмова від реальної боротьби зі злом стає допомогою саме йому. Тому якщо у вас громадянство Росії і ви мовчите, значить, ви не боретесь, а значить, цим ви підтримуєте. І хоч би де ви перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України, а значить, проти цієї війни», - закликав глава держави.

Він підкреслив, що Україна завжди прагнула й прагне миру та багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації.

«Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли – на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна», - підкреслив президент.

Раніше Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи.