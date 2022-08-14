Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Русский мир захопив вулицю Новоросійську. Свіжі фото з Маріуполя

Надія Карбунар
glavcom.ua
Русский мир захопив вулицю Новоросійську. Свіжі фото з Маріуполя
На спалені багатоповерхівки Маріуполя боляче дивитися
фото: Мариуполь сейчас/Telegram

На потрощені та спалені багатоповерхівки боляче дивитися

Окупанти ущент розтрощили вулицю Новоросійську у Маріуполі. Відео потрощених багатоповерхівок опублікував екскомандир полку «Азов» Максим Жорін.

Він зазначив, що дуже важко дивитися, на що перетворився Маруполь.

Не набагато краще ситуація і в інших районах міста. Про це свідчать знімки, опубліковані у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас».

12 фото
На весь екран

Так, на фото пустий пірс, поодинокі люди та машини на фоні спалених і зруйнованих будівель.

Раніше повідомлялося, що у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».

Також у Маріуполі мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.

Теги: Маріуполь окупанти руїни

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терористи погрожують українським оборонцям стратою
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19
У окупованому Маріуполі не припиняється спротив рашистам
У окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух
Вчора, 17:12
Причиною вибуху у Маріуполі стала авіабомба, яку невідомі українські партизани підсунули рашистам на пункті прийому металобрухту
Вибух у Маріуполі: як окупанти поплатилися за свою жадібність
Вчора, 19:56

Події в Україні

Русский мир захопив вулицю Новоросійську. Свіжі фото з Маріуполя
Русский мир захопив вулицю Новоросійську. Свіжі фото з Маріуполя
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
Зв’язкову Шухевича влада хотіла похоронити на радянському військовому меморіалі
Зв’язкову Шухевича влада хотіла похоронити на радянському військовому меморіалі
Українські захисники відбили атаки ворога на декількох напрямках – Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на декількох напрямках – Генштаб
Херсон: окупанти вигадали, як взяти медиків під контроль
Херсон: окупанти вигадали, як взяти медиків під контроль
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
38K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
37K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
35K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
31K
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29K
Американський дипломат прокоментував серію антиукраїнських публікацій у світовій пресі

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту