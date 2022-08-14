Русский мир захопив вулицю Новоросійську. Свіжі фото з Маріуполя

На потрощені та спалені багатоповерхівки боляче дивитися

Окупанти ущент розтрощили вулицю Новоросійську у Маріуполі. Відео потрощених багатоповерхівок опублікував екскомандир полку «Азов» Максим Жорін.

Він зазначив, що дуже важко дивитися, на що перетворився Маруполь.

Не набагато краще ситуація і в інших районах міста. Про це свідчать знімки, опубліковані у Telegram-каналі «Мариуполь сейчас».

12 фото На весь екран























Так, на фото пустий пірс, поодинокі люди та машини на фоні спалених і зруйнованих будівель.

Раніше повідомлялося, що у тимчасового окупованому Маріуполі почалася прихована мобілізація. Жителям міста почали надходити смс-повідомлення з пропозицією вступити до «нового підрозділу на військову службу за контрактом до збройних сил».

Також у Маріуполі мешканці знесеного загарбниками зруйнованого обстрілами будинку вимушені облаштувати своє помешкання та побут просто неба.