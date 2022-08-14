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Готуємося до дуже активних тижнів: звернення Зеленського (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Готуємося до дуже активних тижнів: звернення Зеленського (відео)
Зеленський звернувся до українців
фото: Офіс президента

Зеленський увечері 14 серпня традиційно звернувся до українців

Президент Володимир Зеленський повідомив, що готується до дуже активних тижнів другої половини серпня. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Готуємося до дуже активних тижнів другої половини серпня – переговори, зустрічі, Кримська платформа, нові звернення до закордонних спільнот, міжнародно-правова активність – з нашої ініціативи. Цього тижня продовжу розширювати наші звʼязки з африканськими державами, з регіоном Латинської Америки. Завтра відбудуться важливі контакти на європейському рівні. Днями запланована церемонія вручення вірчих грамот послами іноземних держав, які прибули працювати в Києві. Хоч у глобальній політиці зараз певна пауза – все ж таки серпень, але для України, для інтересів нашої держави жодних пауз не було, немає й не буде. Працюємо над новими санкціями проти Росії й над тим, щоб простимулювати громадян держави-терориста відчути свою частину відповідальності за те, що відбувається», - заявив глава держави.

Він зазначив, що Україна завжди прагнула і прагне миру й багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації.

«Але поки що Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе. А отже, ми повинні захищатися, повинні відповідати на кожен прояв терору, на всі обстріли – на жорстокі обстріли, які не припиняються жодного дня. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна», - підкреслив президент.

Раніше Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи. 

Теги: Володимир Зеленський президент

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