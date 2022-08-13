Зеленський у зверненні розповів про особливу мішень для ЗСУ (відео)

Президент присвятив звернення обстрілам російськими окупантами Запорізької АЕС

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

Зеленський заявив, що окупанти намагаються залякувати людей, використовуючи ЗАЕС.

«Сьогодні хочу звернутися насамперед до мешканців Нікополя, Марганця, Енергодара, Кривого, Запоріжжя та всіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Марганець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території АЕС…», – звернувся Зеленський.

«Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької атомної станції та в сусідніх районах настільки збільшує радіаційну загрозу для Європи, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було», – заявив він.

Зеленський зазначив, що українські дипломати й представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов’язково блокували російську атомну галузь.

«І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто допомагає їм у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати в міжнародному суді. Кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки та спецслужб, для нашої армії», – підкреслив глава держави.

Раніше розвідка попередила про провокації рашистів. До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ.

Нагадаємо, що російське військове керівництво шантажує увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької атомної електростанції (АЕС) та готовність її підірвати. За даними «Енергоатому», українська розвідка має інформацію щодо мінування енергоблоків Запорізької АЕС російськими військами.

Зазначимо, контроль над Запорізькою АЕС відсутній. Міністерство внутрішніх справ готується до будь-яких сценаріїв.