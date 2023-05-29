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Зеленський зібрав Ставку: головні питання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зібрав Ставку: головні питання
Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків
фото: Офіс президента

На Ставці обговорили нові контракти на постачання додаткових ракет та засобів протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він написав у Telegram.

«Щойно завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді», – написав він.

Питання перше: фронт. Доповідали: головнокомандувач Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.

Питання друге: комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Глава держави заслухав доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпрому.

«Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди», – зазначає президент. 

Зеленський додав, що за всіма пунктами ухвалено відповідні рішення.

Нагадаємо, триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.

Теги: Володимир Зеленський війна Валерій Залужний

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