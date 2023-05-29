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ЗСУ нанесли удари по складах та базах росіян під Маріуполем (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ нанесли удари по складах та базах росіян під Маріуполем (відео)
Були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі
фото скріншот відео

Окупанти вважали Маріуполь, який розташований за 80 км від лінії фронту, тиловим

Збройні сили України дісталися і до Маріуполя, який окупанти довгий час вважали тиловим. Проте ситуація змінилася. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради в Telegram.

«Кількість ударів по базуванню російських окупантів на маріупольському напрямку збільшується. Днями у Маріуполі та районі пролунали вибухи», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари по базах росіян. «Зокрема, за попередніми даними, були нанесені удари у Юрʼївці, Нікольському та Урзуфі. Тут розміщуються склади БК та бази росіян. Нещодавно ці населенні пункти окупанти вважали тиловими, але ситуація змінюється», – повідомляє міськрада.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі останнім часом часто лунають вибухи. 

Теги: окупанти міськрада Маріуполь ЗСУ

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