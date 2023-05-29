За стандартами НАТО: Міноборони анонсувало зміни щодо вступу до лав ЗСУ

Зміни будуть чітко розмежовані та регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період

В основі змін – стандарти кадрового менеджменту НАТО

До Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ внесуть зміни. Зокрема, військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням. Про це інформує Міністерство оборони України.

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Як зазначається, зміни будуть чітко розмежовані та регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період.

«Будуть встановлені мінімальні й максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні. Призначення на вищі посади відбуватиметься за рейтинговим принципом», – кажуть у Міноборони.

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Крім того, відбудеться проведення ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду. Прикметно, що особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.



«Після розробки, погодження та розгляду Кабінету міністрів України проєкту змін до «Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ», його буде подано Главі держави для уведення в дію Указом Президента України.73410:07», – резюмували в Міноборони.

Додамо, що під час мобілізації в Україні військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які отримали повістки та пройшли медкомісію, мають здобути належні знання та підготовку, а також отримати спорядження перед тим, як їх буде доправлено у військову частину.

Нагадаємо, 26 травня президент України Володимир Зеленський підписав два закони щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113.

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До слова, до складу Військово-морських сил Збройних сил України введено малий броньований артилерійський катер «Буча».