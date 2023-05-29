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Склад боєприпасів, засоби ППО та особовий склад. ЗСУ потужно вдарили по ворогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Склад боєприпасів, засоби ППО та особовий склад. ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка
фото ілюстративне

Цієї доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Триває 460-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби Російська Федерація завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території України. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 36 із 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 30 із 38 ударних БпЛА Shahed-136/131. Вдень противник застосував крилаті та балістичні ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер» по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури міста Київ. Силами та засобами Повітряних сил Збройних сил України 11 з 11 ракет були знищені.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Нажаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 20 ворожих атак.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаудару в районі Мілового Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Павлівка, Катеринівка, Шевченкове, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Ізбицьке, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Тихе, Вовчанські Хутори, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Землянки, Чугунівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка, Глушківка, Берестове, Богуславка Харківської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Протягом доби противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Торецька Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Краматорськ, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Георгіївки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Шахтарське.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Гуляйполе, Мала Токмачка Запорізької області. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка та Степногріськ Запорізької області; Качкарівка, Милове, Козацьке, Бургунка, Львове, Іванівка, Антонівка, Комишани, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати мирне населення. Так, у тимчасово захопленому Сватовому Луганської області, у фермерських господарств, які, у зв’язку з виїздом власника, не можуть надати деяких документів на право власності, просто забирають комбайни, вантажівки та іншу дороговартісну техніку.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та ще три важливі цілі противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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