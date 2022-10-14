Зеленський зідзвонився з Науседою: про що говорили

Лідери держав обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію

Науседа привітав Зеленського з Днем захисників і захисниць України

Поезидент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Ґітанасом Науседою. Про це глава держави повідомив у Twitter.

«На зв'язку з нашим другом, президентом Литви Ґітанасом Науседою. Прийняв вітання з Днем захисників і захисниць», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України.

Нагадаємо, Литва допоможе забезпечити 25 тис. українських військових зимовою екіпіровкою.

Також Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate, які були закуплені в рамках ініціативи компанії Legion Of Boom.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа в ООН закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ.